Воспитанник «Спартака» забил гол на чемпионате Европы среди непризнанных стран
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы среди непризнанных государств команда республики Арцах обыграла Лапландию со счётом 3:2.
Один из голов за Арцах забил 29-летний российский полузащитник Дмитрий Маляка, который является воспитанником московского «Спартака». Также хавбек выступал за МИТОС, «Ростов», «Томь», «Ангушт», «Енисей», «Волгу» (Нижний Новгород), «Нефтехимик», «Луч-Энергию» и «Арарат».
В другом матче Абхазия победила Чамерию (3:1). Также в турнире принимают участие сборные Падании, Секейского края, Западной Армении и Южной Осетии.
Турнир проводит под эгидой ConIFA — Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, в которую входят государства, которые частично или полностью не признаны мировым сообществом.
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