Воспитанник «Спартака» забил гол на чемпионате Европы среди непризнанных стран

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы среди непризнанных государств команда республики Арцах обыграла Лапландию со счётом 3:2.

Один из голов за Арцах забил 29-летний российский полузащитник Дмитрий Маляка, который является воспитанником московского «Спартака». Также хавбек выступал за МИТОС, «Ростов», «Томь», «Ангушт», «Енисей», «Волгу» (Нижний Новгород), «Нефтехимик», «Луч-Энергию» и «Арарат».

В другом матче Абхазия победила Чамерию (3:1). Также в турнире принимают участие сборные Падании, Секейского края, Западной Армении и Южной Осетии.

Турнир проводит под эгидой ConIFA — Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, в которую входят государства, которые частично или полностью не признаны мировым сообществом.