Жена Клоппа забралась на мусорное ведро, чтобы увидеть парад «Ливерпуля»

Жена главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время парада английского клуба в честь победы в Лиге чемпионов забралась на мусорное ведро, чтобы увидеть мероприятие.

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В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).



Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника «Ливерпуля».