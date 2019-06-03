Форвард «Чертаново»: мы играли с пятой командой мира

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче со сборной России (0:6).

«Пробил в угол, но Гилерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно. Думаю, для всех ребят это запомнится надолго. Впечатлил уровень соперников, Дзюба понравился. Но сборная России хорошо двигала мяч», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Победу российской сборной принесли голы Артёма Дзюбы, Антона Миранчука, Александра Головина, Фёдора Смолова, Фёдора Чалова и Резиуана Мирзова.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.