Тренер «Чертаново»: мы 9 дней уже в отпуске, но решили помочь сборной России

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин прокомментировал поражение команды в контрольном матче со сборной России (0:6).

«Мы девять дней уже в отпуске, этот матч в календарном плане сложно ложился. Но нам было интересно играть, решили откликнуться и помочь сборной. Очень надеялись, что сможем создать больше контригры. В первом тайме, когда у нас были силёнки, моментов было очень много. Во втором тайме уже много влетело. Сказать, что счёт по игре… Наверное, если бы мы были в оптимальном составе, сыграли бы лучше. На ничью мы и не играли: с ребятами разговаривали, что нам нужно играть в футбол. Наверное, могли бы чуть лучше удерживать счёт. Мы пытаемся развивать футболистов, без атаки это сделать невозможно. Для данной конкретной ситуации мы играли правильно.



Думаю, что грубые эпизоды в футболе бывают. Мы не хотели никаких травм, играли, как могли. Разговор был, чтобы мы соблюдали грань. Кроме двух эпизодов, и вспомнить нечего.



Мы играем в ФНЛ достаточно хорошо. На стадионах чемпионата мира играли. Но ажиотаж на этой игре не сравним ни с чем. Это полезно нашим ребятам. Матч такой, о котором ребята потом будут вспоминать, даже если не заиграют в большом футболе», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.