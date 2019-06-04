«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Дэниела Старриджа и защитника Альберто Морено из клуба в связи с истечением срока действия контрактов игроков.



Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами. Морено стал игроком «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». На счету испанского защитника 3 гола в 141 матче за мерсисайдцев.



«Ливерпуль» благодарит Старриджа и Морено за выдающийся вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении.

Старридж и Морено стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».