«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Дэниела Старриджа и защитника Альберто Морено из клуба в связи с истечением срока действия контрактов игроков.
Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами. Морено стал игроком «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». На счету испанского защитника 3 гола в 141 матче за мерсисайдцев.
«Ливерпуль» благодарит Старриджа и Морено за выдающийся вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении.
Старридж и Морено стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».
Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ
- 4 июня 2019
-
19:47
-
19:38
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:35
-
17:28
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
Партнерский контент