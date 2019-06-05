На Украине жестоко избили футбольного арбитра
В седьмом туре чемпионата Закарпатской области произошёл скандал. После матча «Карпаты» (Дубовое) – «Поляна» (1:2) на поле выскочили болельщики, которые напали на арбитра Валерия Шкуру. Судью повалили на землю и избивали ногами.
По словам представителей Федерация футбола Закарпатья, среди причастных к избиению был и бывший главный тренер «Карпат».
Видео доступно на «Чемпионате».
Отметим, что это не первый случай в этом году, когда на Украине совершается нападение на арбитра. Матч 21-го тура Второй лиги между винницкой «Нивой» и житомирским «Полесьем» также был омрачён скандалом. Фанаты хозяев после финального свистка выбежали на поле и избили главного арбитра встречи Дениса Резникова. Полиция вмешалась, но судья успел серьёзно пострадать.
- 5 июня 2019
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