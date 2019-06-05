«Рубин» подтвердил уход Бердыева с поста главного тренера

Сегодня, 5 июня, по итогам встречи с руководством клуба главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принял решение покинуть клуб.
Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды 14,5 лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.
Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.
«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, тренер!» — говорится на официальном сайте «Рубина».
- 5 июня 2019
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