«Рубин» подтвердил уход Бердыева с поста главного тренера

Сегодня, 5 июня, по итогам встречи с руководством клуба главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принял решение покинуть клуб.



Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды 14,5 лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.



Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.



«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, тренер!» — говорится на официальном сайте «Рубина».