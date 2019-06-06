Игрок «Карпат»: мой лайк не говорит о моём уважительном отношении к России

Футболист сборной Украины U18 и «Карпат» Владислав Мудрик прокомментировал общение с российскими игроками во время Кубка Словакии в мае и лайке фотографии сборной России.



«Мне очень жаль, что всё так сложилось и эта история была воспринята именно таким образом. Все мы, игроки сборной, хорошо понимаем, что происходит между Украиной и Россией. То, что я поставил лайк, не говорит о моём уважительном или благосклонном отношении к России. Не нужно придавать этому особый смысл. Мне не понятно, почему русские пришли на нашу землю, воюют против нас, но вместе с тем твердят, что мы братья и делают вид, будто ничего не происходит. Вскоре после соревнования мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была обстановка на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще как мы общались с игроками сборной России. Ещё он спрашивал, не возникало ли особых нюансов.



Мы действительно имели несколько бесед с россиянами. В статье упоминается, как мы расспрашивали о нашем знакомом Алексее Усанове. В своё время он выступал во львовском УФК, мы знакомы ещё с 7-го класса. Я спросил российских игроков, почему его нет в сборной. Мне объяснили, что у него сложные отношения с тренерским штабом. Также мы перекинулись парой слов о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто чрезвычайное. Кому-то хотелось извратить всё это и оригинально осветить банальный эпизод.



Я не хочу оправдываться и говорить громкие слова. Просто хочу объяснить свою позицию. То, что происходит на востоке Украины, не может расцениваться иначе, как агрессия России. Очень жаль, что у нас хотят забрать наши земли: Крым и Донбасс. Когда-то наши предки боролись за свободную Украину, и эта борьба продолжается сейчас. Очень жаль тех героев, которые погибают на востоке Украины. Это очень трудная тема для каждого украинца. Я знаю об этом не понаслышке, ведь среди погибших в Донбассе были мои знакомые. Очень хочу, чтобы война быстрее закончилась. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у тех земляков, которых оскорбила вся эта история. Каждый из карпатовцев, каждый из футболистов юношеской сборной Украины является патриотом и понимает, кто несёт ответственность за смерти украинцев на Донбассе», – цитирует Мудрика пресс-служба «Карпат».