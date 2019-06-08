Агент: Бакайоко останется в «Челси» на следующий сезон

Агент французского футболиста Тьемуэ Бакайоко, проведшего минувший сезон в «Милане» на правах аренды, заявил, что игрок сделал выбор в пользу лондонцев, несмотря на интерес со стороны других команд.



«Есть несколько довольно заинтересованных клубов, мы получили очень много предложений, но отдаём приоритет «Челси». Есть возможность играть в Лиге чемпионов, и мы стремимся к стабильности. Тимуэ решил остаться в Лондоне» — приводит слова агента Calciomercato.com.



Француз был отправлен в аренду сразу после прихода в «Челси» Мауриццио Сарри. Однако после новостей о возможном уходе итальянского специалиста с поста главного тренера лондонцев Бакайоко может рассчитывать на возможность побороться за место в составе.



В прошлом сезоне французский полузащитник сыграл в 42-х матчах за «Милан». На его счету один гол и одна голевая передача.

