Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва близок к переходу в ПАОК

Как стало известно «Чемпионату», бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Исмаэл Силва может пополнить ряды действующего чемпиона Греции. Игрок близок к переходу в ПАОК.



ПАОК заплатит € 4 млн за переход игрока. Силва присоединился к «Ахмату» в 2017 году. За два сезона, проведённых в грозненском клубе, 24-летний бразилец появлялся на поле в 53-х матчах, в которых забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.



Греческий ПАОК одержал победу в национальном первенстве Греции сезона-2018/19, набрав 80 очков в 30 поединках. Ближайшим преследователем клуба из Салоников был «Олимпиакос», отставший от них на 5 очков. Владельцем ПАОКа является российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди. Руководит командой румынский специалист Рэзван Луческу.