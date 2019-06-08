Широков: сборная побила наш рекорд? Обиды нет, желаю в следующей игре забить 10

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о победе национальной команды в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0), ставшей для неё рекордной.
«Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет. Желаю в следующей игре 10 забить. Могли и в этом? Ну, в этом не надо, пусть в следующем», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, предыдущий рекорд результативности у сборной России составлял семь голов за один матч. Подобных побед национальная команда добивалась дважды. В одном из этих матчей в составе был Широков, тогда сборная победила Лихтенштейн.
Сборная России набрала 6 очков и в настоящий момент занимает второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям, при этом у бельгийцев есть игра в запасе. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 8 июня 2019
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