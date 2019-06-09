Моуринью может возглавить клуб АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривает возможность возвращения в Англию. Заинтересованность в услугах 56-летнего специалиста обозначил «Ньюкасл Юнайтед».



По информации Mirror, Моуриньо готов возглавить английский клуб, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, готовый выделить крупную сумму на укрепление состава. По мнению португальского специалиста, «Ньюкасл Юнайтед» потенциально способен бороться за трофеи. Сообщается, что Моуринью в разговоре с друзьями отметил, что серьёзно относится к возможности возглавить клуб.



56-летний португальский специалист работал в двух клубах английской Премьер-лиги: дважды возглавлял лондонский «Челси», а последним на данный момент местом работы был «Манчестер Юнайтед», откуда Моуринью уволили в декабре 2018 года.