Моуринью: иногда чувствовал себя заточённым в клетке, работая в Англии

Бывший главный тренер «Челси» «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что чувствовал себя в ловушке в Англии из-за того, что не мог высказывать своё мнение о работе арбитров в АПЛ.
«Жил в Англии на протяжении долгого времени. Я также провёл несколько лет в Испании и немного в Италии. Мне действительно нравится итальянский футбол, его тактика. Но, если сравнивать с Англией, это небо и земля. Иногда чувствовал себя заточённым в клетке в Англии, потому что не мог комментировать даже работу судей перед игрой. Меня наказывали за подобное. Это запрещено. Считается, что это оказывает какое-то давление на арбитров.
В Португалии вы говорите судьям все, что вы хотите и можете делать перед игрой, во время и после матча. Максимальное наказание — смехотворный штраф. Здесь мы безнаказанны», — приводит слова Моуринью Goal.com со ссылкой на Eleven Sports.
- 1 июня 2019
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