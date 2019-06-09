Гризманн — о поражении в матче с Турцией: не понимаем, что произошло

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал исход матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором действующие чемпионы мира сенсационно проиграли сборной Турции со счётом 0:2.



«Не понимаем, что произошло. Старались немного поговорить об этом после матча. Мы полностью отклонились от намеченного курса. У нас не было практически ни единого шанса. За весь матч мы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, ошибались в исполнении элементарных технических элементов и выглядели плохо», — приводит слова Гризманна Get French Football News.



Турецкая команда вышла вперёд на 30-й минуте после точного удара защитника Кана Айхана. Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество усилиями полузащитника Дженгиза Ундера. Во второй половине встречи действующие чемпионы мира не сумели поразить ворота соперника, и счёт так и не изменился.