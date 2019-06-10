Хамес — главная цель «Наполи» в летнее трансферное окно

Колумбийский полузащитник ФК «Реал» (Мадрид) Хамес Родригес является приоритетной целью итальянского Наполи. В его услугах лично заинтересован наставник неаполитанцев Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.
Напомним, под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.
Тренер «Реала» Зинедин Зидан также не рассчитывает на полузащитника, поэтому готов рассмотреть вариант с его продажей. Считается, что «сливочные» готовы отпустить Хамеса за € 42 млн.
За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.
- 10 июня 2019
-
17:00
-
16:55
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:34
-
12:32
-
12:21
-
11:50
-
11:38
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:44