Хамес — главная цель «Наполи» в летнее трансферное окно

Колумбийский полузащитник ФК «Реал» (Мадрид) Хамес Родригес является приоритетной целью итальянского Наполи. В его услугах лично заинтересован наставник неаполитанцев Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.



Напомним, под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.



Тренер «Реала» Зинедин Зидан также не рассчитывает на полузащитника, поэтому готов рассмотреть вариант с его продажей. Считается, что «сливочные» готовы отпустить Хамеса за € 42 млн.

За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.