УЕФА: никаких конкретных предложений о возможных изменениях в ЛЧ не существует

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление относительно появившейся информации о реформировании Лиги чемпионов.
«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.
Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», — сказано в заявлении УЕФА.
Также своим мнением по этому вопросу в интервью Spiegel поделился президент УЕФА Александер Чеферин: «Если хотите моё мнение, ничего вообще не должно меняться. Футбол – это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своём роде в мире. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится всё популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для нашего вида спорта. В Европе вряд ли от него можно получить что-то ещё.
Я не хотел бы говорить о деталях этой идеи Ассоциации европейских клубов. Мы находимся лишь на этапе консультаций и, конечно же, должны всё обсуждать друг с другом. ECA представила нам своё предложение. После этого мы сразу же пресекли разговоры о том, что УЕФА подумывает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится. Теперь всё снова драматизируется другим образом. Всё те же действующие лица поднимают крик об убийстве футбола и требуют большей солидарности. Последний действительно важный момент: я думаю, что пять крупнейших лиг должны отчислять средства футбольным федерациям в небольших странах, если они продают им права на трансляцию своих лиг. Ведь если матчи лучших чемпионатов показывают по телевидению в этих странах, это ослабляет их собственный футбольный рынок.
Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но ведь они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас».
- 10 июня 2019
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