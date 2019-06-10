Правительство Новосибирской области создало новый клуб на базе «Сибири»

На заседании правительства Новосибирской области было принято решение о создании нового футбольного клуба на базе «Сибири», который получил название ФК «Новосибирск».

Такое решение было принято из-за неэффективного управления руководства клуба «Сибирь», который в минувшем сезоне вылетел из ФНЛ в ПФЛ. В ближайшее время новый клуб подаст заявку на участие в ПФЛ в следующем сезоне.

«Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что, ввиду того что футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра. В текущем спортивном сезоне мы проведём общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учётом их мнения при необходимости произведём переименование клуба до старта в сезоне-2020/21. Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России, а для болельщиков посещение футбольных матчей должно стать максимально комфортным, для этого необходимо перенять лучшие практики организации футбольных матчей», — сказал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.