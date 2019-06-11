Главный тренер Люксембурга: Украина — суперкоманда
Главный тренер национальной команды Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение от сборной Украины 0:1 в рамках отбора к Евро-2020.
«Украина выдала очень хороший матч. Она начала в очень хорошем темпе. Но затем темп Украины падал. Причина этому, скорее всего, тяжёлая игра в пятницу. Во втором тайме мы играли значительно лучше, но, к сожалению, нам не удалось сравнять счёт. Украина – суперкоманда, надеюсь, что она и дальше будет в группе фаворитом», — приводит слова специалиста Ua.tribuna.com.
Украинские футболисты переиграли сборную Люксембурга в домашнем матче на стадионе «Арена Львов» с минимальным перевесом в один мяч. Единственный гол забил нападающий Роман Яремчук с передачи Руслана Малиновского на 6-й минуте встречи.
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