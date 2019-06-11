Модрич: война в Хорватии очень повлияла на нас

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что рад выступать в составе национальной команды Хорватии.
«Я горжусь тем, что представляю свою страну. Я хочу помогать своей команде до тех пор, пока тренер не решит, что я уже не могу этого сделать. Мы провели выдающийся чемпионат мира в России. На самом деле, мы чувствовали, что должны сделать что-то грандиозное. Конечно, было тяжело проиграть в финале.
Война в Хорватии очень повлияла на нас. Играть за Хорватию — мечта каждого парня, который выступает там. Мы гордимся, что представляем нашу страну», — приводит слова Модрича AS.
Напомним, сборная Хорватии завоевала серебряные медали чемпионата мира—2018 в России. В финале турнира хорваты уступили национальной команде Франции.
- 11 июня 2019
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