Дзюба: АПЛ? Хочу съездить на рыбалочку, а потом посмотрим

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба после победы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0), сообщил, что пока он не думает о переходе в один из английских клубов.

«Переход в английскую Премьер-лигу? Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди ещё долгий путь», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.