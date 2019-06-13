В чемпионате Украины за одно из мест в Лиге Европы будет проводиться плей-офф

Украинская Премьер-Лига приняла решение с сезона-2019/20 проводить плей-офф за одну из путёвок в Лигу Европы.



«На общем собрании участников УПЛ были внесены некоторые изменения в регламент проведения соревнований. Одно из изменений касается нововведения: в следующем сезоне вводится ещё один плей-офф — за место в Лиге Европы УЕФА.

Согласно решению клубов, по итогам второго этапа чемпионата УПЛ сезона-2019/20 состоится двухраундовый плей-офф за право сыграть в Лиге Европы: в первом раунде, который состоит из одного матча, пятая команда на своем поле сыграет с 8-й, а шестая также на своем поле — с 7-й; победители пар также в одном матче (на поле команды, занявшей более высокое итоговое место в чемпионате) разыграют «путевку» в Лигу Европы — 2020/21.

В случае, если путевку в Лигу Европы — 2020/21 получит победитель Кубка Украины, то в матчах плей-офф сыграют 4, 5, 6, 7 команды сезона», — говорится на официальном сайте УПЛ.