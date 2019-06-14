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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год
Футбол / Испания 0

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Санти Касорлой. Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Вильярреал» — первый клуб Касорлы в карьере профессионального футболиста. Хавбек начал выступать за «жёлтую субмарину» в 2003 году.

Впервые Санти покинул «Вильярреал» по окончании сезона-2005/06, перейдя в «Рекреативо», но уже следующим летом игрок вернулся в команду. Второй уход Касорлы из «жёлтой субмарины» состоялся в 2011 году, когда он перешёл в «Малагу». Начиная с сезона-2012/13 полузащитник выступал за лондонский «Арсенал». Во второй раз он вернулся в «Вильярреал» летом 2018 года.

В минувшей кампании Санти забил 4 гола и отдал 10 результативных передач в 35 матчах испанской Примеры.

Она помогла Касорле пережить ад и вернуться на поле
Легко догадаться, кому Санти посвятил гол «Спартаку» на шестой компенсированной минуте.
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