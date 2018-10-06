Она помогла Касорле пережить ад и вернуться на поле

Ещё два года назад Санти Касорла переживал самые ужасные моменты жизни. Играя через не могу около трёх лет, он неожиданно почувствовал ни с чем не сравнимую боль. На этот раз всё было ещё серьёзнее. Ему грозила ампутация.

При первом осмотре у врача Касорла услышал, возможно, самые страшные слова в жизни: «Будь доволен, если сможешь просто гулять с сыном в саду». В итоге в период с 2016 по 2017 год Санти перенёс восемь (!) операций на ахилле, но после всего этого нашёл в себе силы вернуться. Именно он в четверг забил в Москве спасительный для «Вильярреала» гол «Спартаку».



И в беде, и в радости рядом с Касорлой его жена – Урсула Сантирсо. Женщина не только внешней, но и необыкновенной внутренней красоты.

Познакомились Урсула и Санти ещё в детстве. Девятилетняя Урсула вместе с отцом ходила на матчи молодёжной команды Овьедо, за которую играл юный Касорла.

Урсула не типичная «светская» супруга футболиста – даром, что девушка видная. Она должна была получить научную степень в сфере физического воспитания, но оставила учёбу, отправившись за Санти в Вильярреал.

У пары двое детей – сын Энцо и дочь Индия, которая родилась 9 апреля 2016 года.

В то время как Санти проходил реабилитацию в Испании, Урсуле пришлось остаться в Лондоне с детьми: Энцо продолжал ходить в школу. Касорла считает это время одним из самых тяжёлых периодов в жизни. Разлука с женой и детьми страшно угнетала футболиста.

В ходе последней операции на ахилловом сухожилии врачам пришлось пересадить кусок кожи с руки Санти. Он выбрал место, где набита татуировка в честь его дочери. Отныне тату разбита на две части: одна – на руке, вторая – на ноге.

«Санти, ты показал, что ты храбрый, сильный и что каждый день пытаешься сделать ещё один шаг вперёд, который поможет тебе достичь мечты, цели… снова почувствовать себя живым и делать то, чем ты живёшь. Я умоляю, чтобы закончились эти страдания», — это не просто пост, это крик души любящей женщины.

Небеса услышали мольбы Урсулы. Санти снова здоров и играет в футбол.