Фанаты увидели в ролике с М. Кином полуголую женщину, но это был его партнёр
Форвард «Ювентуса» и молодёжной сборной Италии, которая готовится к старту домашнего чемпионата Европы, Мойзе Кин заинтриговал болельщиков видео на своей странице в «Инстаграме».
19-летний нападающий в ролике исполняет рэп в номере отеля. Однако внимание пользователей привлекло не выступление футболиста, а полуобнажённая фигура позади Кина на кровати. Многие болельщики посчитали, что это женщина. Однако позже форвард опроверг домыслы фанатов, написав следующее послание: «Действительно, похоже на женщину, но на самом деле это Дзаньоло». Позже полузащитник «Ромы», тоже готовящийся к чемпионату Европы в составе молодёжной сборной Италии, подтвердил, что на видео именно он.
Видео доступно в "твиттере" Sporx Ekstra.
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