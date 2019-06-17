Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский заявил, что клуб не отпускает его, несмотря ранее имевшуюся договорённость.

«Генк» получил предложение в размере € 15 млн от «Аталанты», но не хочет вести переговоры. Это больше, чем за меня предлагала «Сельта» в прошлом году. «Генк» хочет получить € 20 млн, но эта цена завышенная. Прошлым летом клуб попросил меня остаться и помочь стать чемпионом. Зимой я мог перейти в «Рому», но отказался, потому что хотел выполнить обещание, данное «Генку». А теперь клуб нарушает своё слово, я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу перебраться в более сильный чемпионат. Ни один фанат «Генка» не обвинит меня в этом.

Я хочу покинуть клуб через парадные ворота и поблагодарить всех за прекрасные годы, которые мы пережили вместе. Но, видимо, клуб не хочет расставаться таким образом. Некоторые люди предупреждали меня, что так будет, но я не хотел в это верить. Теперь кажется, что я был наивен. Прошу прощения за эмоциональную реакцию, но я чувствую себя безнадёжно обманутым. Я больше не вижу для себя будущего в «Генке», — приводит слова Малиновского HLN.