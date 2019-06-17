В чём секрет «Аякса» Тен Хага. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться, благодаря чему амстердамский «Аякс» под руководством главного тренера Эрика тен Хага провёл столь успешный сезон.
«Аякс» стал настоящим открытием Лиги чемпионов-2018/19. Голландский клуб стартовал во 2-м квалификационном раунде и выиграл у австрийского «Штурма». В 3-м раунде «Аякс» переиграл бельгийский «Стандард». В раунде плей-офф амстердамцы справились с киевским «Динамо». Затем «Аякс» преодолел групповой этап, оказавшись в группе с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом. В плей-офф голландцы прошли «Реал» и «Ювентус», но были остановлены «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинале.
На внутренней арене «Аякс» добился максимального успеха — стал чемпионом Нидерландов, а также обладателем национального кубка.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале «МЯЧ Production» в YouTube.
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