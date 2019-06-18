«Реал» готов использовать Каземиро в сделке по трансферу Неймара

Мадридский «Реал» намерен предложить «ПСЖ» полузащитника Каземиро в качестве частичной компенсации за нападающего Неймара, утверждает Marca.

По данным источника, «Королевский клуб» хочет снизить цену на Неймара за счёт включения в сделку его соотечественника. Каземиро является одним из приоритетных вариантов для «ПСЖ» в летнее трансферное окно, поэтому французский клуб может согласиться на подобный вариант.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара, если получит хорошее предложение.

В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.