Полузащитник «Севильи» Максим Гоналон объявил о возвращении в «Рому». Напомним, французский футболист играл в Испании на правах годичной аренды.

«Время в «Севилье» дало мне многое… Я открыл для себя новый клуб, необычный город и стиль футбола, который меня очаровывает. С определённой ностальгией я покидаю Севилью… До скорой встречи», — написал Гоналон в своём «твиттере».

Гоналон выступает за «Рому» с 2017 года, перейдя туда из «Лиона». За французский клуб хавбек играл с 2009 года, в составе которого выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Действующий контракт с римлянами у французского игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.