Гоналон объявил о возвращении в «Рому»
Полузащитник «Севильи» Максим Гоналон объявил о возвращении в «Рому». Напомним, французский футболист играл в Испании на правах годичной аренды.
«Время в «Севилье» дало мне многое… Я открыл для себя новый клуб, необычный город и стиль футбола, который меня очаровывает. С определённой ностальгией я покидаю Севилью… До скорой встречи», — написал Гоналон в своём «твиттере».
Гоналон выступает за «Рому» с 2017 года, перейдя туда из «Лиона». За французский клуб хавбек играл с 2009 года, в составе которого выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.
Действующий контракт с римлянами у французского игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
- 19 июня 2019
-
06:40
-
05:49
-
05:38
-
04:09
-
03:13
-
02:53
-
02:31
-
01:45
-
01:24
-
00:59
-
00:33
-
00:33
-
00:06
- 18 июня 2019
-
23:59
-
23:58
-
23:42
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
22:56
-
22:53
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
Партнерский контент