Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Бывший капитан и нападающий «Ромы»​, а ныне директор клуба Франческо Тотти объявил о своём уходе из клуба. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Риме. Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы».

Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в «Роме».



Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992-2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.