Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Бывший капитан и нападающий «Ромы», а ныне директор клуба Франческо Тотти объявил о своём уходе из клуба. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Риме. Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы».
Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в «Роме».
Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992-2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.
Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе
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