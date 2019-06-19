«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера
Бывший наставник «Сампдории» Марко Джампаоло возглавил «Милан». Об этом сообщает официальный сайт «россонери».
«Милан» объявляет о назначении Марко Джампаоло новым главным тренером первой команды с 1 июля 2019 года. Соглашение с тренером будет действовать до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года", — сказано в заявлении «Милана».
Ранее Джампаоло также работал с «Эмполи», «Кремонезе», «Брешией», «Чезеной», «Катаньей», «Сиеной» и «Кальяри». На тренерской скамье «Милана» Джампаоло заменил Дженнаро Гаттузо, который возглавил «Милан» в 2017 году.
В сезоне-2018/19 «Милан», набрав 68 очков, занял пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (53) финишировала девятой.
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