Агент Жоржиньо не исключил перехода игрока в «Ювентус»

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, прокомментировал слухи о возможном уходе его клиента из лондонского клуба.

«Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан ещё на четыре года. Мы подождём несколько дней, чтобы понять, правдивы ли слухи, о которых пишут СМИ.

Ему нравится атмосфера в лондонском клубе. Сейчас нельзя сказать, что он хочет уйти, но на трансферном рынке может случиться всё что угодно.

Переход в «Ювентус»? Выступление в прошлом за «Наполи» не станет проблемой, потому что Жоржиньо — профессионал, но прямо сейчас он счастлив в «Челси», — цитирует агента Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее «Челси» ради «Ювентуса» покинул главный тренер Маурицио Сарри, возглавлявший «Наполи» с 2015 по 2018 год.