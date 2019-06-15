Жоржиньо: в Италии агент брал деньги без моего ведома, я жил на € 20 в неделю

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который является уроженцем Бразилии, рассказал о переезде в Италию и о мошенничестве со стороны агента.
«Агент нашёл меня в Бразилии. Потом он взял меня в свою школу, где я провёл два года. Позже он устроил для меня просмотр в клубе «Эллас Верона», и я сумел проявить себя достаточно хорошо. Когда только переехал в Италию, чувствовал себя действительно легко, потому что жил мечтой. Всё было совершенно новым. Но потом погряз в рутине: обучение, школа, дом и так по кругу. Я жил на € 20 в неделю и не мог ничего себе позволить.
В команде познакомился с бразильцем Рафаэлем, который играл на позиции голкипера. Мы подружились. Я рассказал ему о финансовых трудностях. Он сказал: „Подожди-ка, здесь что-то не так“. Он сделал несколько запросов и узнал, что агент забирал мои деньги без моего ведома. В этот момент я был готов сдаться. Я был опустошён. Позвонил домой в слезах, но мама сказала, что я не могу вернуться домой, находясь так близко к цели», — приводит слова Жоржиньо пресс-служба «Челси».
- 15 июня 2019
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