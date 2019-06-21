Источник: Неймар не намерен возвращаться в «ПСЖ» для предсезонной подготовки

Форвард «ПСЖ» Неймар не хочет возвращаться в стан клуба для начала подготовки к следующему сезону, утверждает Sport.es.
По информации источника, бразилец уже уведомил руководство парижан, что он намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что нападающий остался разочарован своим пребыванием во Франции. В частности, футболист остался недоволен отношением к себе со стороны некоторых из партнёров по команде, жёсткостью соперников в Лиге 1, недостаточной защитой от судей, слабой конкуренцией в местном чемпионате, матчами при полупустых трибунах, плохими отношениями с прессой и частыми травмами.
В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
- 21 июня 2019
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
-
18:13
-
18:08
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
16:54
-
16:48
-
16:44