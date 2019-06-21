Источник: Неймар не намерен возвращаться в «ПСЖ» для предсезонной подготовки

Форвард «ПСЖ» Неймар не хочет возвращаться в стан клуба для начала подготовки к следующему сезону, утверждает Sport.es.

По информации источника, бразилец уже уведомил руководство парижан, что он намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что нападающий остался разочарован своим пребыванием во Франции. В частности, футболист остался недоволен отношением к себе со стороны некоторых из партнёров по команде, жёсткостью соперников в Лиге 1, недостаточной защитой от судей, слабой конкуренцией в местном чемпионате, матчами при полупустых трибунах, плохими отношениями с прессой и частыми травмами.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.