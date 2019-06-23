Реднапп: думаю, что в следующем сезоне Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением о фаворите Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Думаю, что в следующем сезоне Лигу чемпионов выиграет „Манчестер Сити“. Мне кажется, что пришла их очередь выиграть трофей.
Я считаю, что английские клубы будут доминировать в течение следующих нескольких лет. «Реал» находится в упадке, «Барселона» не выглядит такой сильной, какой была ранее, «Ливерпуль» показал, что нам нечего бояться испанцев", — приводит слова Реднаппа Metro.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэм Хотспур» из-за правила выездного гола (0:1 и 4:3). Победителем турнира стал «Ливерпуль» в финале обыгравший «Тоттенхэм» (2:0).
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