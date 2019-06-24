«Мальорка» вернулась в Примеру спустя шесть лет
В ответном финальном матче за выход в Примеру «Мальорка» разгромила «Депортиво» и вышла в элитный дивизион. Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Валентин Писарро Гомес.
В первом матче «Депортиво» одержал победу со счётом 2:0, поэтому «Мальорке» нужно было забивать не меньше двух голов.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Анте Будимир, которому ассистировал Дани Родригес. На 62-й минуте преимущество хозяев увеличил Сальва Севилья. Решающий гол был забит в концовке встречи. Гол, который вывел «Мальорку» в Примеру, забил Абдон с передачи Идриссу Баба Мохаммеда.
Таким образом, «Мальорка» впервые сыграет в Примере с сезона-2012/13, по итогам которого она вылетела в Сегунду.
- 24 июня 2019
-
01:15
-
00:52
-
00:31
-
00:31
-
00:08
-
00:02
- 23 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21
-
23:19
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05
Партнерский контент