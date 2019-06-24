«Мальорка» вернулась в Примеру спустя шесть лет

В ответном финальном матче за выход в Примеру «Мальорка» разгромила «Депортиво» и вышла в элитный дивизион. Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Валентин Писарро Гомес.

В первом матче «Депортиво» одержал победу со счётом 2:0, поэтому «Мальорке» нужно было забивать не меньше двух голов.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Анте Будимир, которому ассистировал Дани Родригес. На 62-й минуте преимущество хозяев увеличил Сальва Севилья. Решающий гол был забит в концовке встречи. Гол, который вывел «Мальорку» в Примеру, забил Абдон с передачи Идриссу Баба Мохаммеда.

Таким образом, «Мальорка» впервые сыграет в Примере с сезона-2012/13, по итогам которого она вылетела в Сегунду.