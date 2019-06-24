Видеообзор третьей подряд победы сборной Колумбии на Кубке Америки
В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Колумбии обыграла национальную команду Парагвая со счётом 1:0. Встреча состоялась в Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра». Обслуживал матч перуанский арбитр Виктор Уго Каррильо Касанова.
Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте полузащитником Густаво Куэльяром, которому ассистировал защитник Сантьяго Арьяс.
Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице группы В. Аргентина (4) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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