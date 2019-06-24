Фестиваль футбола «Зенита» в Челябинске установил новый рекорд посещаемости

Челябинский этап «Большого фестиваля футбола» установил рекорд по количеству участников отбора, а также по общему числу гостей — в общей сложности на празднике побывали более 15 тыс. человек.



На площади Революции в Челябинске было организовано более 30 футбольных аттракционов и интерактивных развлечений, а центральной площадкой мероприятия стало надувное поле, на котором проводился отбор юных футболистов. В нём поучаствовали 430 челябинцев. С помощью специальных заданий тренеры выбрали шестерых мальчиков. Они примут участие в тренировочном сборе в Петербурге, который пройдёт с 29 июля по 11 августа на базе Академии «Зенита».



Фестиваль продолжится 29 июня на Городской эспланаде в Перми. Ранее он прошёл во Владивостоке, Омске и Тюмени. Завершится марафон в Поволжье — в Нижнем Новгороде (6 июля) и Волгограде (13 июля).