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Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф Кубка Америки

Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Уругвая обыграла национальную команду Чили со счётом 1:0. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.

В другом матче группы сборная Эквадора сыграла вничью с командой Японии — 1:1. Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сёя Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял счёт, установив итоговый результат.

Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покидают турнир.

Кубок Америки
25 июня 2019, вторник. 02:00 МСК
Чили
0 : 1
Уругвай
0:1 – Кавани – 82
Кубок Америки
25 июня 2019, вторник. 02:00 МСК
Эквадор
1 : 1
Япония
0:1 – Накадзима – 17, 1:1 – Мена – 35
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