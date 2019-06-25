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«Динамо» не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта

«Динамо» не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта
Футбол / РПЛ 0

Футболисты московского «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Сегодня бело-голубые планируют отправиться в Австрию, где проведут сбор в преддверии старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщила пресс-служба «Динамо», команда на сбор отправилась в следующем составе:

вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;

защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;

полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой.

нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.

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