«Динамо» не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта

Футболисты московского «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Сегодня бело-голубые планируют отправиться в Австрию, где проведут сбор в преддверии старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщила пресс-служба «Динамо», команда на сбор отправилась в следующем составе:



вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;



защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;



полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой.



нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.