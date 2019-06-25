20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Нападающий резервной команды «Севильи» Хоао Малек, выступающий за клуб на правах аренды, стал участником дорожно-транспортного происшествия.



Как сообщает Mundo Deportivo, 23 июня 20-летний футболист ехал на своём автомобиле, превысил скорость и потерял управление, после чего влетел в находящуюся впереди машину. Во втором автомобиле находилась пара, которая обручилась днём ранее и готовилась к свадьбе. В результате столкновения они погибли. Малек во время своей поездки предположительно был в состоянии алкогольного опьянения.



Резервная команда «Севильи» выступает в третьем по силе дивизионе Испании под названием «Севилья Атлетико». Малек присоединился к команде на правах аренды в прошлом году, его пребывание в клубе истекает 30 июня.

Видео ДТП доступно в «твиттере» Pedro.