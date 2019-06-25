Лучший тренер Украины 2018 года предложений из России не рассматривает

Украинский журналист Михаил Спиваковский сообщил, что экс-наставник «Зари» Юрий Вернидуб, который был признан лучшим тренером Украины в 2018 году, не собирается работать в России.



«Недавно общался с Юрием Николаевичем. Он сейчас в Запорожье, отдыхает, читает книги по психологии.



По крайней мере, одно предложение было. Он даже на три дня уезжал на переговоры в Европу. Страну не знаю. Вернидуб подчеркнул, что ему нужно время на переосмысление каких-то вещей и отдых.



У него есть райдер. Во-первых, он хочет пойти в амбициозный клуб, где цели не только декларируются, но и реализуются на практике. Во-вторых, он бы хотел, чтобы его приняли на работу вместе с его тренерским штабом. Эти люди преданно работали с ним, а сейчас тоже ушли из „Зари“. В-третьих, в ближайшем будущем он не будет рассматривать предложения из России», — приводит слова Спиваковского «Террикон» со ссылкой на программу «ТаТоТаке».

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