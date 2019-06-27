Балотелли тренируется с «Брешией»
Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли находится в расположении «Брешии», сообщается в «твиттере» MadeInFOOT.
По данным источника, в среду футболист тренировался вместе с командой. «Брешия» намерена заключить соглашение с форвардом. Контракт Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня этого года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что футболист готов вернуться в Италию.
Балотелли перешёл в «Марсель» в январе 2019 года из «Ниццы» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции в составе «Ниццы» и отдал одну результативную передачу. За «Марсель» он сыграл 15 матчей и стал автором восьми забитых мячей.
Балотелли: для меня будет честью играть за «Парму», но я ещё ничего не решил
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