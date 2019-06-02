Балотелли: для меня будет честью играть за «Парму», но я ещё ничего не решил

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли не исключил вероятности перехода в «Парму» в летнее трансферное окно.

«Я ещё ничего не решил и даже ничего не обсуждал со своим агентом. Сначала я хочу немного насладиться отпуском. Но играть за „Парму“ будет честью для меня», — приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на Parmatoday.

Контракт Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня текущего года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. «Парма» в прошлом сезоне финишировала на 14-м месте в Серии А.

28-летний Балотелли начал минувший сезон в «Ницце», провёл 10 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. В зимнее трансферное окно форвард перешёл в «Марсель», провёл 15 матчей и забил 8 голов.