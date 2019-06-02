Балотелли: для меня будет честью играть за «Парму», но я ещё ничего не решил
Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли не исключил вероятности перехода в «Парму» в летнее трансферное окно.
«Я ещё ничего не решил и даже ничего не обсуждал со своим агентом. Сначала я хочу немного насладиться отпуском. Но играть за „Парму“ будет честью для меня», — приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на Parmatoday.
Контракт Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня текущего года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. «Парма» в прошлом сезоне финишировала на 14-м месте в Серии А.
28-летний Балотелли начал минувший сезон в «Ницце», провёл 10 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. В зимнее трансферное окно форвард перешёл в «Марсель», провёл 15 матчей и забил 8 голов.
Манчини: Балотелли сам виноват, что не вызван в сборную Италии
- 2 июня 2019
-
19:10
-
18:52
-
18:35
-
18:34
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:25
-
17:19
-
16:52
-
16:47
-
16:21
-
16:07
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:34
-
15:23
-
15:08
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:31
-
13:27
Партнерский контент