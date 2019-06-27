«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «ПЕК Зволле»

«Ливерпуль» договорился с «ПЕК Зволле» о переходе защитника Сеппа ван ден Берга. 17-летний футболист согласовал условия долгосрочного контракта с красными после того, как было достигнуто соглашение с голландским клубом.

В прошлом сезоне ван ден Берг провёл в чемпионате Нидерландов 15 матчей (из них 10 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

«Это просто потрясающее чувство. Для меня это самый большой клуб в мире, это мечта. Я взволнован. Я видел, как тут игроки из академии переходят в первую команду. Это невероятно. Конечно, тренер Юрген Клопп — прекрасный человек, и это одна из причин его успеха, а также одна из причин, по которой я приехал сюда. Я думаю, что это лучшее место для моего прогресса, и надеюсь, что проведу здесь много матчей», — цитирует голландца пресс-служба „Ливерпуля“.