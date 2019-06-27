Отец Кина: дом Мойзе — «Интер», он хотел бы перейти в этот клуб

Отец нападающего туринского «Ювентуса» Мойзе Кина рассказал о любви сына к миланскому «Интеру».

«Всё началось, когда мы гуляли по рынку, и я сказал ему выбрать футболку. Он ни секунды не сомневался и сразу выбрал футболку Обафеми Мартинса из «Интера».

«Интер» стал его домом. Мойзе выбрал этот клуб в детстве, вырос как истинный поклонник нерадзурри и поэтому, конечно, хотел бы перейти туда.

Всё зависит от предложений. Если «Интер» предложит больше, чем Мойзе зарабатывает сейчас, я считаю, что в таком случае он перейдёт в миланский клуб», — цитирует отца футболиста Passioneinter.

Кин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне 19-летний нападающий забил 6 голов в 13 матчах итальянской Серии А.