Отец Кина: дом Мойзе — «Интер», он хотел бы перейти в этот клуб
Отец нападающего туринского «Ювентуса» Мойзе Кина рассказал о любви сына к миланскому «Интеру».
«Всё началось, когда мы гуляли по рынку, и я сказал ему выбрать футболку. Он ни секунды не сомневался и сразу выбрал футболку Обафеми Мартинса из «Интера».
«Интер» стал его домом. Мойзе выбрал этот клуб в детстве, вырос как истинный поклонник нерадзурри и поэтому, конечно, хотел бы перейти туда.
Всё зависит от предложений. Если «Интер» предложит больше, чем Мойзе зарабатывает сейчас, я считаю, что в таком случае он перейдёт в миланский клуб», — цитирует отца футболиста Passioneinter.
Кин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне 19-летний нападающий забил 6 голов в 13 матчах итальянской Серии А.
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