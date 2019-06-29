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Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций

Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР встречалась с национальной командой Намибии. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноафриканской команды.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной ЮАР Бонгани Зунгу, который отправил мяч в ворота национальной команды Намибии на 68-й минуте.

Сборная Южной Африки набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. Намибия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе турнира являются национальные команды Марокко и Кот-д'Ивуара. В следующем туре сборная ЮАР проведёт матч с Марокко, а национальная команда Намибии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

Кубок африканских наций. Группа D. 2-й тур
28 июня 2019, пятница. 23:00 МСК
ЮАР
1 : 0
Намибия
1:0 – Зунгу – 68
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