Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР встречалась с национальной командой Намибии. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноафриканской команды.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной ЮАР Бонгани Зунгу, который отправил мяч в ворота национальной команды Намибии на 68-й минуте.
Сборная Южной Африки набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. Намибия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе турнира являются национальные команды Марокко и Кот-д'Ивуара. В следующем туре сборная ЮАР проведёт матч с Марокко, а национальная команда Намибии сыграет с Кот-д'Ивуаром.
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