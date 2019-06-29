Комбаров играет с капитанской повязкой в первом матче за «Крылья Советов»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров вышел на поле с капитанской повязкой в первом матче за самарские «Крылья Советов».

В данный момент самарцы в контрольной встрече играют с чешским «Баником» (счёт 0:0, идёт первый тайм).

Ранее Комбаров сфотографировался в тренировочной майке «Крыльев Советов». Впрочем, генеральный директор клуба Виталий Шашков не подтвердил факта подписания контракта с игроком.

32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах и вошёл в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю. В 2017 году Дмитрий стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.



В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку.