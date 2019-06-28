Комбаров: у Карреры были сильные тренерские качества, он заряжал «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.



«Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он ушёл из команды. У него были сильные тренерские качества — он был очень эмоциональный, заряжал нас в раздевалке. Вспоминаю совместный сезон чемпионский — есть что вспомнить», — приводит слова Комбарова «Российская газета».



Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.

В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку.