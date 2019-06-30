Сборная Мексики сыграет с Гаити за выход в финал Кубка КОНКАКАФ

На стадионе «NRG-стэдиум» в городе Хьюстоне (США) состоялись два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ.
В первой игре сборная Гаити обыграла национальную команду Канады со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились: Даккенс Назон, Эрве Базиль и Вильд-Дональд Гуррье.
Соперником Гаити в полуфинале турнира станет сборная Мексики, которая встречалась с национальной командой Коста-Рики.
В основное время встречи команды голами не отметились. В серии послематчевых пенальти у сборной Коста-Рики отличились полузащитники Сельсо Борхес и Элиас Агилар, а также защитники Оскар Дуарте и Франсиско Кальво. Рэндэлл Леаль и Кейшер Фуллер забить пенальти не смогли. В составе Мексики точными с 11-метровой отметки оказались: Луис Монтес, Роберто Альварадо, Хесус Гальярдо, Эктор Морено и Карлос Сальседо. Автором единственного промаха в составе сборной Мексики стал форвард Рауль Хименес.
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