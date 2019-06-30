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Сборная Мексики сыграет с Гаити за выход в финал Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики сыграет с Гаити за выход в финал Кубка КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

На стадионе «NRG-стэдиум» в городе Хьюстоне (США) состоялись два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ.

В первой игре сборная Гаити обыграла национальную команду Канады со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились: Даккенс Назон, Эрве Базиль и Вильд-Дональд Гуррье.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
30 июня 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Гаити
3 : 2
Канада
0:1 – Дэвид – 18, 0:2 – Кавальини – 28, 1:2 – Назон – 50, 2:2 – Базиль – 70 (пен), 3:2 – Гуррье – 76

Соперником Гаити в полуфинале турнира станет сборная Мексики, которая встречалась с национальной командой Коста-Рики.

В основное время встречи команды голами не отметились. В серии послематчевых пенальти у сборной Коста-Рики отличились полузащитники Сельсо Борхес и Элиас Агилар, а также защитники Оскар Дуарте и Франсиско Кальво. Рэндэлл Леаль и Кейшер Фуллер забить пенальти не смогли. В составе Мексики точными с 11-метровой отметки оказались: Луис Монтес, Роберто Альварадо, Хесус Гальярдо, Эктор Морено и Карлос Сальседо. Автором единственного промаха в составе сборной Мексики стал форвард Рауль Хименес.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
30 июня 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Мексика
1 : 1
ДВ
Коста-Рика
1:0 – Хименес – 44, 1:1 – Руис – 52 (пен)
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