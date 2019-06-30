«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Милана» Родригеса

Защитник «Милана» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.
По информации источника, 26-летний швейцарский футболист попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб рассчитывает, что Родригес сможет составить конкуренцию Жорди Альбе. Представители «Барселоны» уже контактировали с «Миланом», однако каталонский клуб пока не делал предложения по трансферу Родригеса. Отмечается, что в услугах швейцарского защитника также заинтересован лондонский «Арсенал».
Родригес выступает в составе «Милана» с 2017 года. В минувшем сезоне швейцарский футболист принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и отметился 3 результативными передачами. Также Родригес играет за национальную команду Швейцарии с 2011 года.
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